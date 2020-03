Ronaldo beim Lästern über Mitspieler gefilmt

In der Pause des Champions-League-Spiels gegen Lyon (0:1) lästerten Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala über ihre Mitspieler. "Wir sind da draußen ganz alleine. Das Mittelfeld gibt uns keinerlei Unterstützung", sagte Ronaldo.

Dybala legte nach: "Die holen uns keine Bälle." Ronaldo stimmte zu: "Ich weiß, nicht einmal die zweiten Bälle können sie sich holen. Nichts." Dumm gelaufen, denn das Duo wurde während der Unterhaltung gefilmt. Morgen wartet im Coppa-Italia-Halbfinal-Rückspiel der AC Milan. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Remis.

At half-time of Juve’s shock loss vs Lyon (translated from Spanish):



Ronaldo - "They are not helping us (the midfielders)."

Dybala - "Not even on 2nd balls."

Ronaldo - "We are by ourselves."pic.twitter.com/jtP2SmJN1h