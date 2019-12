Rückkehr: Mané & Keita gegen Ex-Klub

Liverpool kommt in Hochstimmung zum Champions-League-"Finale" in die Red-Bull-Arena. Nach dem 3:0 über Bournemouth haben die "Reds" als Tabellenführer der Premier League bereits acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Leicester City, der erste Meistertitel seit 30 Jahren scheint bereits jetzt greifbar. Möglich machen das auch die beiden Ex-Salzburger Sadio Mané und Naby Keïta. Beide spielen seit Wochen in absoluter Höchstform. Vor allem Keïta glänzte bei der Generalprobe mit einem Tor und einer Vorlage. Klopp: "Unser Team ist heuer noch stärker."

Liverpool will auch heuer wieder in das CL-Finale

Geschenke wollen die beiden Ex-Salzburger also keine verteilen. Im Gegenteil. Das Ziel der Reds ist klar: Neben den Meistertitel will man erneut den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen. Dazu ist ein Weiterkommen in die K.-o.-Phase natürlich Pflicht.