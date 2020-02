Trikot-Panne bei Leipzig in der Champions League

Nach dem 1:0 Aufwärtssieg in London, bei den Tottenham Spurs von Star-Coach José Mourinho, scheint der Aufstieg ins Viertelfinale der Champions League in Reichweite. Doch der Fußball-Welt entgeht nichts. So liefen die deutschen Bullen von zwei verschiedenen Trikots auf und sorgte für einen Lacher im Netz.

Acht von elf Spielern trugen das "normale" Trikot mit dem bekannten rot-gelben Bullen-Logo, doch die anderen drei Leipziger: Timo Werner, Christopher Nkunku und Lukas Klostermann hatten einen silbernen Bullen am Oberkörper.

RB Leipzig have two different sponsor sets on today's kit and I just did way too much research trying to figure it out. Should be the one Werner's got on, but almost everyone has the other. pic.twitter.com/yHCi6b3Etv