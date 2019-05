UEFA plant neuen Modus für die Champions League

Die UEFA hat den europäischen Fußball-Ligen am Mittwoch in Nyon ein umstrittenes Projekt vorgestellt - einen neuen Modus für die Champions League ab 2024. Beim Vorschlag des Kontinentalverbandes soll es sich um vier Achtergruppen mit einem System von Auf- und Abstieg handeln, das große Clubs bevorzugen würde. Das sagte eine mit der Sache vertraute Quelle der französischen Nachrichtenagentur AFP.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bestätigte, dass es Gespräche zu den Clubbewerben gebe, sprach aber auch von einem laufenden Prozess. Nächste Woche etwa soll mit den nationalen Fußball-Verbänden weiterdiskutiert werden. "Wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass - trotz vieler Diskussionen in den Medien - noch keine Entscheidungen getroffen worden sind", betonte Ceferin in einer UEFA-Stellungnahme. "Im Moment haben wir nur Ideen und Meinungen."