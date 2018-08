Über 7.000 Belgrad-Fans in Salzburg

Das Spiel ist praktisch ausverkauft, am Dienstag waren nur noch Restkarten im geschützten Verkauf erhältlich. Aus Sicherheitsgründen gibt es im und um das Stadion eine spezielle Sektorentrennung, daher werden im Vergleich zu vergangenen Europacup-Partien lediglich 26.500 Zuschauer in der Red Bull Arena Platz finden. Der Auswärtssektor ist mit 7.200 Roter-Stern-Fans gefüllt. 2.800 Karten gingen laut Salzburg-Angaben direkt an den serbischen Meister, die restlichen Tickets hätten in Österreich lebende Roter-Stern-Anhänger erworben.

Im Fernsehen ist das Entscheidungsspiel um den CL-Einzug in Österreich live und exklusiv im Pay-TV-Sender Sky zu sehen oder sie verfolgen die Partie im oe24-LIVE-Ticker. Der Schweizer öffentlich-rechtliche Rundfunk (SRG) zeigt die Partie ebenfalls auf SRF zwei. Durch Geolokalisation ist die Übertragung online, via Kabel und Satellit allerdings nur in der Schweiz empfangbar. "Ein terrestrischer Empfang kann in den Grenzregionen Österreichs möglich sein", erklärte die SRG in einer Stellungnahme. Dies basiere allerdings ausschließlich auf dem sogenannten "technischen Overspill".