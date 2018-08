1:2! Rapid vor heißer Schlußphase

Hofmann & Berisha als Unterstützung

In der auf 68 Passagiere ausgelegten Propellermaschine nahmen neben der Vereinsführung und Talentemanager Steffen Hofmann 21 Spieler Platz - darunter auch Veton Berisha, der nach seinem Ausschluss vor einer Woche in Wien diesmal gesperrt ist. "Sein Ausfall schmerzt uns sehr. Er ist ein echter Kilometerfresser, der viel sprinten kann", sagte Djuricin über den Offensivspieler. Dessen Platz in der Startformation nimmt der Rumäne Andrei Ivan ein.