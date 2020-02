Achtelfinale: Auf wen treffen LASK & Bullen?

AM Freitag wird in Nyon das Achtelfinale der Europa League ausgelost.

16 Teams sind noch übrig im Kampf um den begehrten Pott in der Europa League. Am Freitag um 13 Uhr (im oe24-LIVE-Ticker) steigt die Auslosung für das Achtelfinale im UEFA-Hauptquartier in Nyon. Es werden die Begegnungen für die Spiele am 12. und 19. März ausgelost. Und: Mit dem LASK ist ein österreichischer Vertreter sensationell im Achtelfinale! Jetzt warten aber die wirklich großen Brocken auf die Linzer.

Ob noch ein zweiter ÖFB-Klub im Achtelfinale steht ist fraglich. Erst am heutigen (Freitag-) Abend wird Salzburg versuchen einen 1:4-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt aufzuholen. Die Partie war wegen eines Orkans und nicht garantierter Sicherheitsbestimmungen verschoben worden. Somit wird vorerst nur der mögliche Gegner von Salzburg/Frankfurt gezogen. Die Auslosung können Sie live hier bei Oe24 mitverfolgen.

Die Auslosung ab 13 Uhr hier im oe24-LIVE-Ticker: