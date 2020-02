Achtelfinale: Hammer-Los für den LASK!

LASK hat eine Hammer-Aufgabe vor sich. Die Bullen würden auf Ex-ÖFB-Coach Marcel Koller treffen.

Der LASK bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Europa-League mit einem der ganz großen europäischen Clubs zu tun. Die Linzer treffen am 12. März auf der Gugl und am 19. März auswärts auf Manchester United. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Sollte Red Bull Salzburg am heutigen Abend (18.00 Uhr) die 1:4-Hinspielniederlage gegen Eintracht Frankfurt noch wettmachen können, würden sie in der nächsten Runde auf den FC Basel treffen.

Die Achtelfinal-Paarungen in der UEFA Europa League

