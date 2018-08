Aufstieg ist Pflicht für Rapid, egal wie

Rapid gewinnt 4:0 gegen Slovan Bratislava und verliert drei Tage später 1:2 beim LASK, ohne Chancen zu kreieren. Warum das so ist? Das kann ich mir selbst nicht erklären. Unbegreif lich. Wenn man schon so glücklich ist, noch den späten Ausgleich zu schießen, dann darf eine Mannschaft wie Rapid einfach nicht mehr das 1:2 kassieren. Das ist enttäuschend, ein echter Rückschlag.

Rapid muss den Schaden eindämmen

Der Einzug in die Europa-League-Gruppenphase ist für Rapid damit zur Pflichtaufgabe geworden. Auch um die Fans zu versöhnen. Man muss über Steaua Bukarest drüberkommen, um den Schaden einzudämmen. Egal, wie ..

Es bedarf einer deutlichen Steigerung

Fakt ist aber: Es bedarf einer deutlichen Steigerung. Die kämpferische Leistung, die spielerische Leistung, die Körpersprache, der Wille - das sind die Dinge, wo es bei Rapid anzusetzen gilt. Steaua war einmal ein großer Name in Europa, das ist aber schon Jahrzehnte her. Ich erwarte mir ein Duell auf Augenhöhe.