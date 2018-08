Bullen-Duell für Salzburg - Spanien-Reise für Rapid

Hammer: Red Bull Salzburg trifft in Euro League auf Schwesternklub aus Leipzig. Rapid in EL gegen Villarreal, Sp. Moskau, Glasgow Rangers.

In der Gruppenphase der Fußball-Europa-League kommt es zu einem Duell der beiden Red-Bull-Clubs. Österreichs Meister Salzburg trifft in Gruppe B unter anderem auf den ebenfalls vom Getränkekonzern finanzierten deutschen Bundesligisten RB Leipzig. Das ergab die Auslosung Freitagmittag in Monaco.

© GEPA

Rapid traf bereits 2015 auf Villarreal

Weitere Gruppengegner der Salzburger sind Rosenborg Trondheim und wie bereits 2014 Celtic Glasgow. Rapid Wien bekommt es in Gruppe G mit Villarreal, Spartak Moskau und den Glasgow Rangers zu tun. Erster Spieltag ist der 20. September. Die Gruppenphase läuft bis 13. Dezember.

© GEPA

Sabitzer trifft mit Leipzig auf seinen Ex-Klub

Rapid trifft nach dem doch glücklichen Aufstieg mit den Rangers auf einen echten Traditionsklub, bei dem Liverpool-Legende Steven Gerrard an der Seitenlinie steht. Mit Gruppenkopf Villarreal hat man bereits 2015 Bekanntschaft gemacht und die Spanier daheim besiegen können. Rapid wurde in der Gruppe damals sogar sensationell Gruppensieger. Dazu wartet mit Spartak Moskau ein unangenehmer Gegner, den man wohl in der kalten Jahreszeit in Russland besuchen wird müssen.

Für Salzburg ist natürlich das Duell mit Schwesternklub Leipzig das große Highlight. Betreut werden Sabitzer, Ilsanker, Laimer und Co von Ralf Rangnick. Dazu wartet der schottische Meister Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim.

Gruppe B: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg



Gruppe G: Villarreal, Rapid, Spartak, Glasgow Rangers