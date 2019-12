Diese Gegner warten auf LASK und Salzburg

Die möglichen Gegner von Red Bull Salzburg und des LASK im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League (Auslosung am Montag in Nyon):

APOEL Nikosia, FC Kopenhagen, Getafe, Cluj, Eintracht Frankfurt (Hinteregger, Trainer Hütter), Glasgow Rangers, Ludogorez Rasgrad, Wolfsburg (X. Schlager, Pervan, Trainer Glasner), AS Roma, Wolverhampton, Alkmaar, Schachtar Donezk, Olympiakos Piräus, Bayer Leverkusen (Baumgartlinger, Dragovic, Özcan), Club Brügge

nur für Salzburg möglich: Sporting Lissabon

LASK will auch nach Winterpause durch Europa wirbeln

Österreichs Fußball-Vizemeister LASK sieht sich nach dem Erreichen des Gruppensieges in der Europa League über dem Soll. Doch zu Ende soll die Reise der Oberösterreicher noch nicht sein. "Wir haben herumgewirbelt in Europa. Jetzt werden wir uns erholen, dann wollen wir weiterwirbeln in Europa", sagte Trainer Valerien Ismael nach dem 3:0-Sieg über Sporting Lissabon am Donnerstag.