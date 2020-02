England-Legende kennt den LASK nicht

Englands Fußballlegende Gary Lineker scherzte über den rot-weiß-roten Achtelfinal-Gegner von Manchester United.

Gary Lineker, der Rekordtorschütze Englands bei Weltmeisterschaften, ist bekannt dafür schräge Aussagen oder Lacher auf Twitter zu veröffentlichen. Nach der Europa-League-Auslosung meldete er sich einmal mehr zu Wort.

Die Linzer treffen im Achtelfinale der Europa League auf Manchester United. Lineker kann mit dem österreichischen Tabellenführer offenbar nicht viel anfangen und stichelte mit einem Twitter-Scherz gegen den LASK.

„Wer zum Teufel ist der LASK?“, machte er sich über den rot-weiß-roten Vertreter, der in der laufenden Europa-League-Saison schon mehrfach für Furore gesorgt hatte. „Mach dir keine Sorgen, ich werde jemanden fragen“, ergänzt er. Statt "I'll ask someone“ schreibt er jedoch "I Lask someone".

Who the hell are Lask by the way? Don’t worry I Lask someone. ???? February 28, 2020

Linzer kontern

Eine Stichelei, die die Linzer wohl noch zusätzlich motivieren wird. ORF-Reporter Ernst Hausleitner, der aus Oberösterreich stammt, konterte in den sozialen Medien und ist sich sicher: "Der wird uns noch kennenlernen!“

Am 12. März gibt’s das Heimspiel auf der Gugl, am 19. März das Rückspiel im Old Trafford.