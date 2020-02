Euro-League: Linzer verwandeln Stadion in Hexenkessel

Tausende Fans im Rücken sollen der Ismaël-Elf heute erneut zum Aufstieg verhelfen.

Die LASK-Fans planen die Aufstiegsparty: Das Stadion ist restlos ausverkauft, 14.000 Karten gingen in Rekordzeit weg. Noch vor wenigen Jahren war der LASK sportlich wie finanziell im Keller. Das zum Greifen nahe Achtelfinale grenzt damit an ein Wunder. Coach Ismaël: "Mit unseren Fans im Rücken wollen wir die Gugl wieder zum Beben bringen!"

12. Mann war schon in der Gruppenphase Trumpf

Bereits in der Gruppenphase gingen die Tickets weg wie warme Semmeln. Michorl & Co. dankten es mit drei Galaauftritten. Heute werden die Schwarz-Weißen erneut die Gugl stürmen und das wegen Laufbahn und Hufeisen-Form sonst stimmungsarme Stadion wieder in einen Hexenkessel verwandeln.

Umbau rückt näher: Tage auf der Gugl sind gezählt

Dabei heißt es bald Abschied nehmen von der Gugl in der derzeitigen Form. Wegen des Umbaus zur reinen LASK-Fußball-Arena könnten schon ab Sommer die Bagger rollen. Die nächste Europacup-Saison müsste der LASK dann ausweichen.