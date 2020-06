Europa League ab Saison 2021/22 wieder im ORF

Europa League kehrt zurück ins Free-TV, ab 2021/22 wieder im ORF.

Der ORF zeigt ab der Saison 2021/22 für drei Jahre je ein Live-Spiel pro Runde in der Europa League und in der neu geschaffenen Europa Conference League. Die Übertragungen werden auch via ORF-TVthek bereitgestellt, wie am Dienstag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach von einer "Win-Win-Situation für die Fußballfans, die Vereine und den ORF gleichermaßen". Laut ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost sicherte man sich die Rechte "zu verantwortbaren Konditionen. Das ist bei den bekannten Voraussetzungen durchaus eine sportliche Sensation, über die wir uns für unser Publikum freuen."