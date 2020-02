Europa-Welle vom LASK soll weitergehen

Der Höhenflug des LASK soll auch im Sechzehntel-Final-Rückspiel der Europa-League weitergehen.

Auf der Erfolgswelle reitend will der LASK erstmals in der Clubgeschichte ins Achtelfinale eines Fußball-Europacup-Bewerbs einziehen. Die Athletiker haben sich im Sechzehntel-Finale der Europa League gegen AZ Alkmaar mit einem 1:1 vor einer Woche eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Donnerstag (18.55 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) im Linzer Stadion geschaffen.

Selbstvertrauen hat die Mannschaft von Valerien Ismael nach dem guten Auswärtsspiel mit einem späten Gegentor, der Ablöse von Serienmeister RB Salzburg an der Tabellenspitze der Bundesliga, dem Europa-League-Gruppensieg im Herbst und der starken Europacup-Heimbilanz in den jüngsten zwei Saisonen mit sechs Siegen in sieben Spielen genug.

© GEPA

LASK-Coach Ismael hat derzeit allen Grund zur Freude

Dementsprechend mit großen Erwartungen, aber auch mit Demut, geht der LASK ins Rückspiel. "Wir freuen uns auf das Spiel und das nächste Highlight. Wir schauen nicht auf das Erreichte", sagte Ismael. "Unser Erfolg basiert auch auf Selbstreflexion. Wichtig ist unser Hunger, der Heißhunger, der bei uns herrscht. Wir haben viel gemacht, aber noch nichts erreicht und wollen gierig sein. Wir wollen nachziehen, um diese unglaubliche Geschichte fortsetzen zu können", erklärte der Trainer.

© GEPA

Rechenspiele sind nicht "LASK-like"

Fans und Mannschaft hatten zuletzt viele Erfolge zu bejubeln

Ein torloses Remis oder ein Sieg auf der ausverkauften Gugl würde den Aufstieg und das bisher weiteste Vordringen auf europäischer Bühne bringen. 1984/85 und 1985/86 war jeweils in der zweiten Runde des UEFA-Cups (Sechzehntel-Finale) Endstation, nun winkt erstmals das Achtelfinale, das am Freitag (13.00) in Nyon ausgelost wird.

Auf Rechenspiele will sich bei den Schwarz-Weißen niemand einlassen. "Wir wollen nicht kalkulieren, das ist nicht unsere Einstellung, das ist nicht LASK-like. LASK-like ist, von der ersten Minute an alles in die Waagschale zu werfen, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben im Hinspiel gesehen, dass wir ein gutes Spiel machen können. Aber wir können noch drauflegen und das werden wir auch", betonte Ismael.

Ismael kann aus dem Vollen schöpfen

Der Coach hat alle Spieler zur Verfügung. Gut möglich, dass er gegen den Tabellenzweiten der Niederlande dieselbe Elf wie im Hinspiel einlaufen lässt. Sicher gesetzt ist Thomas Goiginger, der wie sein Trainer Zuversicht ausstrahlt. "Wir haben eine gute Ausgangsposition, wissen aber auch Punkte, die wir vom Hinspiel noch verbessern können. Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und Nuancen noch verbessern, dann hoffen wir, dass wir ein perfektes Spiel abliefern können", sagte der Offensivspieler, der in der Mannschaft die richtige Stimmung ortet. "Es zeichnet uns aus, dass wir neben der Ernsthaftigkeit unsere Spiele mit Freude durchziehen", meinte er.

© GEPA

Goiginger weiß worauf es gegen Alkmaar ankommt

Eine Statistik spricht für den LASK. Die Linzer haben gegen niederländische Clubs auf der Gugl noch nie verloren (0:0 gegen Utrecht 1987 und 4:1 gegen Eindhoven in der Gruppenphase des laufenden Bewerbs im November 2019), während Alkmaar im Europacup in drei Spielen gegen österreichische Vereine noch nie gewonnen hat.