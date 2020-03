Heiß begehrt: Fans stehen für EL-Tickets im Regen

Ein ausverkauftes Haus soll den LASK in einer Woche zum Wunder gegen United peitschen.

„Manchester United ist ein absoluter Topverein. Mit diesem Los geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte LASK-Goalie Alexander Schlager. In einer Woche steigt das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zu Hause gegen den Premier-League-Giganten.

Am Dienstagvormittag startete der geschützte Vorverkauf für die begehrten Tickets -mit Fan-Massen im strömenden Regen. Schon Stunden, bevor die Kassa öffnete, standen die Linzer Anhänger Schlange. Kurz darauf waren alle Business-Club-Karten abgesetzt. "Aufgrund der enormen Anzahl an Anfragen kann die Geschäftsstelle nicht alle Anrufe entgegennehmen und auch nicht alle E-Mails beantworten", so der LASK in einem Statement. Morgen startet der freie Verkauf. Ein ausverkauftes Haus ist vorprogrammiert.

Manchester United schiebt den LASK-Fans Riegel vor

Am 19. März steigt das Rückspiel im Old Trafford. Weil etliche Linzer Fans nicht auf das Auswärtskontingent (3600 Sitzplätze) warten wollten, das über den LASK vertrieben wird, musste ManU eingreifen. "Tickets können nicht an Anhänger aus Österreich verkauft werden", hieß es in einer Aussendung.