Heute steigt Auslosung für ÖFB-Duo

Ein deutsches Trio und viele alte Bekannte warten bei der Sechzehntelfinalauslosung am Montag (13.00 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) auf Österreichs Europa-League-Vertreter Salzburg und LASK. Als Dritter der Champions-League-Gruppe bzw. EL-Gruppensieger werden beide in Nyon aus Topf eins gezogen und könnten auf klingende Namen wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg oder AS Roma treffen.

Ab 13 Uhr hier im oe24-LIVE-Ticker: