LASK mit frechem Video an ManUnited

Der LASK hat auf launige und stilvolle Art und Weise auf einen Spruch von Gary Lineker reagiert.

Es gibt verschiedene Statistiken um den größten und besten Fußballverein zu küren, je nachdem, welche Parameter man heranzieht und welche Frage man stellt: Welcher Klub hat die meisten Fans? Wer macht den meisten Umsatz? Wer hat die meisten Titel geholt? ... So oder so, Manchester United gehört in jeder Liste unter die Top 5 der größten, bekanntesten und erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. ManUnited kennt jeder Fußballfan.

Aber den Gegner der "Red Devils" im Europa-League-Achtelfinale LASK kennt nicht jeder, England-Legende Gary Lineker zum Beispiel kannte die Schwarz-Weißen (noch) nicht. Der TV-Experte quittierte den bei der UEFA-Auslosung gezogenen Gegner mit einem Kopfschütteln: "LASK? Never heard of them!"

Mehr hatte der österreichische Tabellenführer nicht gebraucht. Am Mittwoch präsentierte ein Sponsor der Linzer ein launiges, witziges Video voller Fußball-Charme, in dem der LASK vorgestellt wird und sich ebenso unwissend gibt. Von den "Red Devils" hätte man noch nichts gehört ...

Eine starke Aktion der Linzer, die sicher auch die ManU-Fans gutheißen werden.