LASK schafft Sensation! Raguz schießt Alkmaar ab

Der Höhenflug des LASK geht weiter - Linzer stehen nach 2:0-Sieg gegen Alkmaar im Euro-League-Achtelfinale.

LASK besiegt Alkmaar 2:0 und steht mit Gesamtscore von 3:1 sensationell im Achtelfinale der Europa League!



Der LASK steht im Achtelfinale der Fußball-Europa-League. Die Linzer setzten sich im Heimspiel gegen Alkmaar am Donnerstag mit 2:0 (1:0) durch und stießen nach dem 1:1 im Hinspiel damit erstmals in der Clubgeschichte in die Runde der besten 16 eines Europacup-Bewerbs vor.

Stürmer Marko Raguz, schon im Hinspiel der Torschütze, war im Linzer Stadion mit einem Doppelpack (44./Foul-Elfmeter, 50.) Matchwinner für die Athletiker. LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger sah im Finish noch die Gelb-Rote Karte (88.). Die Auslosung des Achtelfinales findet am Freitag (13.00 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) statt.

Mega-Erfolg für LASK

Die Linzer starteten gut in die Partie und fanden durch Raguz die erste gute Möglichkeit vor. Der Abschluss des Angreifers landete jedoch im Außennetz. Zudem setzte es auch in Folge noch zwei weitere gute Chancen, bei denen jedoch Alkmaar-Goalie Bizot beide Male gut parieren konnte: Einmal rettete er gegen Michorl, das andere Mal gegen Raguz.

Von den Gästen hingegen war in der Offensive nicht allzu Zwingendes zu sehen. Dementsprechend bekam die Linzer Defensive bisher nur einmal Probleme: Im Zuge einer Kontersituation tauchte Idrissi im Strafraum auf, doch sein Zuspiel auf den mitgelaufenen Stengs fiel zum Glück für die Linzer zu ungenau aus. Als schließlich schon alle mit einem 0:0 zur Pause rechneten, konnten die Linzer in der 44. Minute doch noch in Führung gehen. Ranftl wurde von Idrissi im Sechzehner unsanft gelegt und den fälligen Strafstoß verwertete Raguz eiskalt. Man durfte gespannt sein, ob die Niederländer in Durchgang zwei die Drehzahl erhöhen können. Alkmaar war nun gefordert mehr zu machen.

LASK deutlich besser als Alkmaar

© GEPA

LASK agierte absolut abgebrüht

Doch dem LASK gelang der Traumstart in Hälfte zwei! Nach einem langen Einwurf von Holland verlängerte Raguz per Kopf. Goiginger kam zwar nicht an den Ball, doch dieser sprang von einem Niederländer erneut zu Raguz zurück und der konnte aus kurzer Distanz verwerten. Ein etwas kurioses Tor zum 2:0 (50. Minute)! Völlig egal! Der LASK hatte sich die Führung mehr als verdient, die Verteidigung agierte weiter abgebrüht und souverän. Kamen einmal die Niederländer durch, war Alexander Schlager zur Stelle. Der LASK brachte das 2:0 sicher über die Zeit und durfte mit den Fans den Achtelfinal-Aufstieg bejubeln.

Mehr Infos folgen in Kürze