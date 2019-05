London-Derby im Euro-League-Finale

Dieses "Battle of Britain" hat es in sich! Denn wenn sich am Mittwoch, 29.5. (im oe24-LIVE-Ticker) die Blues und die Gunners gegenüberstehen, geht es um mehr als nur den Europa-League-Titel. Es geht vor allem darum, eine jeweils enttäuschende Saison doch noch zu retten.

Arsenals letzte Chance auf einen CL-Startplatz

Denn beide Teams waren weit vom Meistertitel entfernt und gingen auch in den nationalen Cupbewerben leer aus. Während Chelsea mit Rang drei in der englischen Liga zumindest einen Champions-League-Startplatz ergatterte, droht Arsenal (5.) die Königsklasse zu verpassen. Letzte Chance, um 2019/20 am Konzert der Großen teilzunehmen: ein Triumph in der EL.

Dafür wird es laut Coach Emery wichtig sein, Chelsea-Star Hazard zu stoppen. "Er ist ein Spieler für entscheidende Momente, wie es sonst nur Messi, Ronaldo, Neymar oder Salah sind. Hazard ist für mich einer der fünf besten Fußballer auf der Welt", warnt Emery. Für Hazard könnte es das letzte Match im blauen Dress sein. Er steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Die offizielle Verkündung könnte unmittelbar nach dem Finale erfolgen.

Gespannt blickt auch der LASK in Richtung des umstrittenen Final-Orts in Aserbaidschan: Denn wenn der Titel an Chelsea geht, steigen die Linzer in der Champions-League-Quali nicht in Runde zwei, sondern drei ein. Dadurch bliebe bei einem raschen Aus das Trostpflaster EL-Gruppenphase.