ManU-Fans bekommen ein Teil der Reisekosten zurück

700 getreue Anhänger des englischen Traditions-Klubs wollten nach Linz reisen, der Trip nach Österreich fällt nun ins Wasser. Laut einem britschen Journalisten, der mit den Red Devils mitreist, sollen deswegen die enttäuschten Fans entschädigt werden.

Satte 350 Pfund (rund 400 Euro) will ManU jedem einzelnen zurückzahlen. Damit will man die bereits gezahlten Reisekosten tilgen. Eine herzensgute Geste vom britischen Verein.

Just landed in Vienna. MUFC will pay £350 towards the travel and accommodation costs of each supporter who bought an away ticket for tonight’s behind closed doors match against LASK. 700 fans bought tickets. Good gesture.