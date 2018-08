Rapid: Diese Traumgegner warten

Rapid hat am Donnerstag die wohl schönste Niederlage der vergangenen Jahre kassiert. Das 1:2 in Bukarest gegen den Steaua-Nachfolgeclub FCSB reichte dank des Heim-3:1 vor einer Woche zum insgesamt siebenten Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League, was eine kollektive Hochstimmung zur Folge hatte.

Erleichterung

Mit einem Schlag waren zumindest kurzfristig alle in der Liga erlittenen Tiefschläge vergessen - so auch bei Trainer Goran Djuricin, der zuletzt mit "Gogo raus"-Rufen der organisierten Fanszene konfrontiert gewesen war. In Rumänien war davon nichts mehr zu hören. "Das wird jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang ausbleiben", schmunzelte der 43-Jährige und bezeichnete den Erfolg als "Genugtuung für mich selbst, für meine Arbeit, für den ganzen Trainerstab".

Die Erleichterung war dem Coach unmittelbar nach dem Schlusspfiff deutlich anzumerken. "So richtig kann ich das noch gar nicht verarbeiten", erklärte Djuricin in der ersten Euphorie. "Ich freue mich sehr, ich bin erleichtert. Jetzt muss ich einmal schauen, dass ich ein bisschen runterkomme."

In der Europa League warten nun echte Traumgegner. Rapid wird bei der Gruppenphasen-Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) in Monaco aus Topf zwei gezogen. Damit kann es keine Duelle mit prominenten Gegnern wie Milan, Marseille, Sporting Lissabon, Celtic Glasgow oder Fenerbahce geben.

Die Topfeinteilung

Topf 1: FC Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit St. Petersburg, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiew, Red Bull Salzburg, Villarreal, Anderlecht, Lazio Rom, Besiktas Istanbul, Olympiakos Piräus

Topf 2: Sporting Lissabon, Olympique Marseille, PAOK Saloniki, AC Milan, Fenerbahce Istanbul, FK Krasnodar, FC Kopenhagen, Rapid Wien, Genk, Astana, Ludogorez Rasgrad, Celtic Glasgow.

Topf 3: FC Zürich, Betis Sevilla, Dinamo Zagreb, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Malmö, Spartak Moskau, Standard Lüttich, Stade Rennes, Bordeaux, BATE Borisow, Karabach Agdam

Topf 4: Apollon Limassol, Rosenborg Trondheim, Slavia Prag, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaka, Videoton Szekesfehervar; Glasgow Rangers, F91 Düdelingen, Sarpsborg, Spartak Trnava, Worskla Poltawa