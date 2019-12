Salzburg unter Top-Favoriten auf EL-Titel

Die Salzburger wollen sich im Frühjahr ein neues großes Ziel setzen. Nach der tollen Performance in der CL-Gruppenphase will man sich auf den Europa-League-Titel konzentrieren. Der Club hatte den Bewerb in der Vergangenheit bereits - notgedrungen - zu "unserem Bewerb" ausgerufen. Als einer der vier besten CL-Gruppendritten ist man bei der Auslosung am Montag (13.00 Uhr in Nyon im oe24-LIVE-Ticker) in Topf eins gesetzt - die Gruppensieger der EL fallen damit als mögliche Gegner - ebenso wie fix der LASK weg. "Es ist ein super Turnier, eine super Gelegenheit für mehr Erfolg und mehr Entwicklung", meinte Marsch, der optimistisch ist: "Wir können dieses Turnier gewinnen. Wenn wir uns weiter so verbessern, haben wir eine große Chance."

Der Weg zu neuerlichen Sternstunden wie 2017/18, als man ins Halbfinale vordrang, ist zumindest deutlich vorgezeichnet. Wenn die Bullen im Winter nicht zu viele Leistungsträger verlieren, ist alles möglich. Viel hängt auch vom Losglück ab, die wirklichen Brocken wie Ajax Amsterdam, Sevilla, Inter, Arsenal oder ManU würden erst ab dem Achtelfinale lauern. Im Sechzehntelfinale zählen die Bullen wohl egal gegen welchen Gegner als Favorit. Die Super-Bullen zählen auch bei den Buchmachern zu den Mitfavoriten.



Bei den Wettquoten von www. bet-at-home.com liegen die Bullen mit einer Quote von 12,50 auf dem sechsten Platz. Für die Buchmacher ist Arsenal der Favorit (6,00). Dahinter folgen Manchester United (6,50), der FC Sevilla (9,25), Inter Mailand (9,25) und Ajax Amsterdam (8,50). Dem österreichischen Serienmeister ist alles zuzutrauen. Schließlich war man in der EL-Saison 2017/2018 sogar bis ins Halbfinale vorgestoßen und nur denkbar knapp an Olympique Marseille gescheitert.