Schweigeminute für Hanau-Opfer im Europacup

Beim Europa-League-Kracher zwischen Frankfurt und Salzburg wird es eine Schweigeminute geben.

Beim Europa-League-Gastspiel von Fußball-Meister Red Bull Salzburg am (heutigen) Donnerstagabend bei Eintracht Frankfurt wird auch der Opfer des Terroranschlags von Hanau gedacht. Vor Spielbeginn ( 18.55 Uhr/live im oe24-Ticker ) wird in der mit 47.000 Zuschauern ausverkauften Commerzbank-Arena eine Schweigeminute abgehalten. Dazu spielen beide Teams mit Trauerflor, gaben die beiden Clubs bekannt.

Laut Eintracht-Angaben soll mit der Aktion auch ein klares Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Extremismus gesetzt werden. In Hanau hatte in der Nacht auf Donnerstag ein Mann zehn Personen und sich selbst getötet. Der deutsche Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts mit mutmaßlich rechtsradikalem und rassistischem Hintergrund. Die Stadt Hanau liegt am Main rund 30 km östlich von Frankfurt.