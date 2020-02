So viel casht LASK in Fußball-Europa

Der LASK wird zum Cashkaiser - heute können weitere 1,1 Millionen Euro eingesackt werden.

Die Europacup-Saison hat sich für die Linzer schon jetzt voll ausgezahlt - nicht nur sportlich. Der sensationelle Herbst bescherte den LASK-Architekten um Präsident Siegmund Gruber und Vize Jürgen Werner einen Geldregen.

Einnahmen fast so hoch wie Vorjahres-Budget

Satte 12,4 Millionen Euro wurden bereits eingenommen. Eintrittsgelder aus den Heimspielen und Merchandise-Einnahmen sind da noch gar nicht mit eingerechnet. Die Prämien-Party soll heute weiter gehen: Beim Aufstieg ins Achtelfinale kämen noch einmal 1,1 Millionen Euro oben drauf. Zum Vergleich: Das Budget betrug in der Vorsaison knapp 15,3 Millionen.

Großteil der Prämien fließt an die Spieler

Neben Investitionen in Kader und Stadionbau kommen auch die Spieler zum Zug. "Einen Großteil haben wir an sie weitergegeben", erklärte Werner. "Das haben sie sich verdient." Für zusätzliche Motivation sollte bei Klauss & Co. heute also gesorgt sein.

So viel nahm der LASK bisher ein:

Champions-League-Quali-Play-off Teilnahme: 5,0 Mio.

Europa League: