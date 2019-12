So witzelt der WAC über Roma

Der WAC will sich gegen die AS Roma würdig aus Europa verabschieden. Im Vorfeld gab es eine witzige Twitter-Offensive der Wölfe. "Hallo @OfficialASRoma! We are at the Stadium right now, but we can not find the gateway for our team bus. #ROMAWAC #UEL", lautet die Botschaft des WAC und zeigt ein Bild des Kolosseums.

Die Italiener lassen scherzhaft als Antwort ausrichten: "You're in the right place. See you later."

Die Kärntner sind für ihre Twitter-"Schmähs" schon bekannt und sorgten für so manche unterhaltsame Highlights auf der abenteuerlichen Reise des WAC bei seinem Europa-League-Debüt.