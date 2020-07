Fußball-Fans rüsten sich für Europacup-Spektakel

Heißer August: Champions League und Europa League starten ab 5. August - 30 Spiele binnen 19 Tagen!

Die internationalen Ligen neigen sich dem Ende zu - jetzt ist wieder Zeit für europäischen Top-Fußball! Nur noch 11 Mal schlafen, dann startet die Marathon-Finalphase in Champions und Europa League! Der Auftakt erfolgt am 5. bzw. 6. August mit den EL-Achtelfinalspielen. Spannend aus österreichischer Sicht: LASK gastiert bei Manchester United - nach dem 0:5 im Hinspiel sind die Chancen auf den Aufstieg aber gleich null.

Final-Turniere starten nach Achtelfinale am 10. August

In der Champions League hingegen stehen schon vier Achtelfinalisten fest - die übrigen vier werden am 7. bzw. 8. August ermittelt! Unter anderem kracht Real auf Man-City sowie die Bayern auf Chelsea. Am 9. August ist spielfrei - danach geht es richtig zur Sache!

Am 10. bzw. 11. August sind die EL-Viertelfinalspiele. Gespielt wird in Deutschland, in insgesamt vier Standorten: Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln. Am 12., 13., 14. und 15. August folgen die Viertelfinalduelle der Champions League, täglich gibt es einen Kracher! Gespielt wird in Lissabon, im Estádio da Luz und im Estádio José Alvalade XXI.

Champions-League-Finale am 23. Juni in Lissabon

Nach den EL-Halbfinalspielen am 16. bzw. 17. August geht es am 18. und 19. August ums CL-Finale. Das Endspiel in der Europa League steigt am 21. Juni in Köln. Der Marathon der Fußball-Leckerbissen geht dann am 23. Juni zu Ende, wenn in Lissabon der Sieger der Champions League gekrönt wird.

Die Fans auf der ganzen Welt dürfen sich auf insgesamt 30 internationale Top-Spiele binnen 19 Tagen freuen!