'Annullierung der Amateur-Ligen ist fairste Lösung'

Der ÖFB fällt heute eine Entscheidung, wie es im Amateur-Fußball weitergeht.

Der Fußball steht aufgrund der Corona-Pandemie seit mehreren Wochen komplett still. Ob es zu einem Saison-Abbruch kommt oder die Ligen fortgesetzt werden, wird spätestens am Donnerstag nach der Bundesliga-Konferenz beschlossene Sache sein. Das ÖFB-Präsidium wiederum tagt heute in einer Videokonferenz über die Zukunft aller Bewerbe. Nachwuchsbereich, Frauen-Fußball, Amateur-Ligen, Bundesliga und der ÖFB-Cup stehen auf der Agenda. Der Verband steht vor richtungsweisenden Entscheidungen.

Amateur-Ligen vor Saison-Annullierung?

Der Präsident des burgenländischen Fußballverbandes (BFV), Gerhard Milletich prescht mit zwei klaren Varianten hervor, wie es in den Amateur-Ligen nur weitergehen kann. Eine faire Lösung wäre eine Annullierung der Saison ohne Auf-und Absteiger. Er stellt klar, dass Vereine und Funktionäre nun vor enormen Herausforderungen stehen.