Bayern, Real und Inter planen Corona-Turnier 2021

Der FC Bayern München wird 2021 gemeinsam mit Real Madrid und Inter Mailand den „Europäischen Solidaritäts Cup“ austragen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wird im Zuge der Corona-Pandemie gemeinsam mit Real Madrid und Inter Mailand 2021 ein Turnier austragen, dessen Nettoerlöse in die medizinische Infrastruktur in Italien und Spanien fließen sollen. Mit dem "Europäischen Solidaritäts Cup" wollen die drei Vereine "ein Zeichen der Verbundenheit setzen", wie der FC Bayern mitteilte.

In Abhängigkeit vom Spielkalender und besonders davon, wann wieder vor Zuschauern Fußball gespielt werden kann, werden die drei Vereine in einem Gruppenmodus gegeneinander antreten. Die Partie Real gegen Inter wird in Madrid ausgetragen, das Spiel Inter gegen Bayern in Mailand, München ist Gastgeber des Duells zwischen den Bayern und Real.

Das Turnier, das auch im Fernsehen zu sehen sein wird, dürfte einen beachtlichen Millionenerlös einspielen. Der FC Bayern will auch 5.000 Schwestern, Pfleger und Ärzte zum Spiel in München einladen.