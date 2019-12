Das sagt Ilzer zum Polster-Aufreger

Austria Trainer Christian Ilzer hat sich nach der Attacke von Toni Polster zu Wort gemeldet. „Manchmal muss man ein bisschen kreativ sein", meint Ilzer. "Wir haben auch in Wien gute Bedingungen - Kunstrasen, beheizter Rasen-Platz, ein Stadion, wo man viele Dinge machen kann, die es braucht, um eine Mannschaft top vorzubereiten", ist der Austria-Trainer nicht verzweifelt.

"Es geht vielleicht um den Kontrast, dass man aus diesem 'Gefrierschrank Österreich', der im Jänner meist herrscht, wegkommt. Der Verein ist bemüht, dass man noch etwas auf die Beine stellt. Ansonsten werden wir uns hier top vorbereiten. Es ist ja nicht gesagt, dass ein Trainingslager im Süden automatisch für Erfolg sorgt."

Für den Augenzwinker-Vorschlag von Polster das Trainingslager am Viktoria-Platz, der Heimstätte von Polster's-Klub der Wiener Viktoria, auszutragen hat Ilzer ebenfalls einen Konter parat. "Das Kontrastprogramm wäre der Süden, die Sonne. In Wien ist das Wetter überall gleich - am Viktoria-Platz scheint nicht die Sonne, wenn es bei uns schneit. Wenn wir in Wien bleiben, haben wir hier alles, was wir brauchen, um die besten Trainingsbedingungen auf den Platz zu bringen."

Dass dem Stöger-Sparkonzept auch die große Weihnachtsfeier zum Opfer fiel, interessiert den Coach auch wenig: "Ich hatte in dieser Saison schon größere Sorgen, als eine Weihnachtsfeier zu haben."

Am Wochenende steigt das 330. Wiener Derby in Hütteldorf. Die Austria muss zurück auf die Erfolgsspur finden.

