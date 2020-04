Klubs hoffen auf baldigen Trainingsstart

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler macht den Bundesligaklubs Hoffnung auf ein baldiges Training.

Endlich gibt es ein Licht am Ende des Tunnels: "Profisportler können darauf hoffen, bald wieder ihren Trainingsbetrieb aufnehmen zu können", versprach Sportminister Werner Kogler am Samstag. "In den nächsten Wochen" könnte es für Rapid und Co. also zurück auf den Rasen gehen, möglicherweise in Kleingruppen.

Ein Hoffnungsschimmer, die Saison noch sportlich zu beenden. Ansonsten drohen Rechtsstreitigkeiten und ein finanzieller Kollaps! Aber auch der soll vermieden werden: Kogler stellte dem Sport mehrere hundert Millionen Euro Hilfe in Aussicht. In der Woche nach Ostern sollen die Maßnahmen konkret werden.

Liga will nächste Woche neue Pläne verkünden

Die geben auch der Liga neuen Spielraum: Nächste Woche Donnerstag, den 16. April, ist eine Videokonferenz der Klubs angesetzt. "Dann sollte mit einem Zeitfenster entschieden werden, wie es weitergeht", hofft Austria-Vorstand Markus Kraetschmer. Nach Koglers Lichtblick hoffentlich bald auf dem grünen Rasen.