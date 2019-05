Referee brach während Fußballspiel in Bolivien zusammen und starb

Ein Schiedsrichter in Bolivien ist während eines Fußballspiels zusammengebrochen und kurz darauf in einem Krankenhaus gestorben. Victor Hugo Hurtado kollabierte etwa zehn Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte im Spiel zwischen den bolivianischen Vereinen Always Ready und Oriente Petrolero in El Alto und stürzte auf den Rasen, wie örtliche Medien am Montag berichteten. Hurtado war Anfang 30.

Den Angaben zufolge habe der Schiedsrichter bereits im Stadion einen Herz- und Atemstillstand erlitten. Ärzten vor Ort sei es gelungen, ihn wiederzubeleben, bevor er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. In der Notaufnahme sei Hurtado dann an einem zweiten Herz- und Atemstillstand gestorben. El Alto befindet sich auf mehr als 4.000 Metern Höhe westlich von Boliviens Hauptstadt La Paz.

Laut der Tageszeitung "Pagina Siete" soll im Stadion kein Defibrillator vorhanden gewesen sein. Boliviens Fußballverband sprach der Familie des Schiedsrichters seine Anteilnahme aus und kündigte eine einwöchige Trauerzeit für den bolivianischen Fußball an.