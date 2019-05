2:0 - Rapids Europa-Traum geht weiter

Rapid hat das Bundesliga-Play-off gegen Mattersburg souverän mit 2:0 für sich entschieden und trifft nun am Donnerstag und Sonntag auf den Fünftplatzierten der Meister-Gruppe Sturm Graz. In Hin- und Rückspiel wird entschieden wer in der Qualifikation für die Europa League antreten darf. Der Play-off-Sieger steigt in der 2. Quali-Runde zur Europa League ein (ab 25. Juli) und muss 3 Runden für die Gruppenphase überstehen.

Rapid mit Blitzstart zum Sieg

Rapid siegte dank eines Blitzstarts am Dienstagabend gegen überforderte Mattersburger. Knasmüllner (8.) und Badji (13.) sorgten früh für die Tore der Hütteldorfer. Das Kräftemessen des Ersten mit dem Zweiten der Qualifikationsgruppe wurde früh zu einem einseitigen: Denn Rapid ließ keinen Zweifel erkennen, eine verpatzte Meisterschaft doch noch mit einem Ticket fürs internationale Geschäft beenden zu wollen. Thomas Murg traf aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig (3.), Stefan Schwab (4.), Philipp Schobesberger (4.) und Boli Bolingoli (6.) schossen Mattersburg-Goalie Markus Kuster warm. Beim platzierten Abschluss rechts unten von Knasmüllner war Kuster aber chancenlos (8.). Rapid hatte Kusters Vorderleute mit einer kurz ausführten Eckball-Variante übertölpelt.



Rapid wirkte von der ersten Minute an dominant und hellwach, wirkte frisch und aggressiv. Der Rekordmeister schaltete einfach schneller und lag durch die frühen Treffer von Knasmüllner und dem erneut starken Badji nach zweimaliger Vorarbeit durch Mert Müldür früh und vollkommen zurecht in Front. Mattersburg fand in der ersten Halbzeit selten statt und kam in einer teilweise hart geführten Partie nie wirklich ins Spiel.

Kühbauer konnte mit seiner Elf zufrieden sein

In Minute 28 profitierte Rapid auch von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams, das eine potenzielle Großchance von Kvasina nach Lochpass von Martin Pusic fälschlicherweise als Abseits wertete. Rapid blieb aber tonangebend - und gefährlicher: Nur Nedeljko Malics Notgrätsche, die beinahe zum Eigentor geriet, rettete Mattersburg nach Badji-Stanglpass vor dem frühzeitigen Knock-out (38.).

Wenig Zeit zur Regeneration für Rapid

Die lediglich 10.600 Zuschauer, die dem strömenden Regen trotzten, sahen zum Auftakt der zweiten Hälfte, wie Knasmüllners Lupfer nach erneuter Müldür-Vorlage nur auf dem Tornetz landete (48.). Die Gäste, deren Mittelfeldstabilisator Jano angeschlagen in der Kabine geblieben war, setzten zunehmend alles auf eine Karte. Pusic vergab per Kopf aber die größte und letztlich einzige Möglichkeit auf den Anschlusstreffer (61.).

Rapid vergab im Anschluss unzählige Konterchancen in fahrlässiger Manier. Die beste fand erneut Knasmüllner vor, der - nur noch Kuster vor sich - den Ball am Gestänge vorbei schob (80.). Im sechsten Saisonduell setzte sich erstmals eine Mannschaft mit mehr als einem Tor Unterschied durch. Und auf Rapid wartet knappe 44 Stunden nach dem Ende dieser Partie bereits der nächste Showdown.