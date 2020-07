3 Wochen Urlaub müssen reichen

Eine außergewöhnliche Saison ist vorbei - die Vorbereitung auf die neue ist bereits gestartet.

Es fühlt sich an wie gestern, dass die alte Saison zu Ende gegangen ist. Und jetzt starten die Vereine schon wieder in die Vorbereitung. Knapp drei Wochen Urlaub waren natürlich nicht viel, aber "normale Arbeiter" haben auch nicht mehr - das muss reichen, um den Kopf frei zu bekommen. Ob die Zeit beim LASK gereicht hat, werden wir sehen. Der hatte eine schlechte Endphase, muss jetzt neuen Schwung aufnehmen. Das Spiel in Manchester wird für die Linzer aber nur ein besserer Test, die Aufstiegschancen sind nach dem Heim-0:5 eigentlich gleich null.

Traue WAC heuer in der Europa League viel zu

In der neuen Saison hoffe ich, dass sich die Linzer wieder für eine Gruppenphase qualifizieren. Der WAC ist dort schon fix dabei -und den Kärntnern traue ich viel zu! Sie haben sich gut verstärkt, noch keine Abgänge und aus dem Vorjahr viel Erfahrung mitgenommen.

Das hat auch Salzburg. Für die Bullen zählt nur die Königsklasse. Große Frage: Wie viele Stars gehen noch weg? Bleibt die Mannschaft so zusammen, werden sie in der Champions League für Furore sorgen. Das wird Rapid nicht: Die Wiener müssen schauen, dass sie sich irgendwie für die EL-Gruppenphase qualifizieren. Und dann haben wir noch Hartberg - die können nur überraschen.