4:2 - Rapid siegt bei Torspektakel

Rapid gewinnt nach einer grottenschlechten ersten Halbzeit doch noch mit 4:2 gegen Hartberg und führt damit weiter die Quali-Gruppe der Bundesliga an. In der 5. Runde der Qualifikationsgruppe wurde damit der vierte Sieg eingefahren. Am Dienstag setzten sich die Wiener dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälften beim Vorletzten Hartberg durch. Weil auch Verfolger Mattersburg gewann, blieb der Vorsprung der Grün-Weißen auf die Burgenländer konstant bei drei Punkten. Die Burgenländer siegten auswärts bei der Admira mit 2:0. Im Tabellenkeller geht es weiter knapp zu. Wacker Innsbruck kassierte gegen Altach eine 0:4-Klatsche und liegt zwei Punkte hinter Hartberg. Aufgrund von zwei Torhüter-Patzern stand es in der Oststeiermark nach verregneten 45 Minuten 1:1, wobei die Heimmannschaft ein klares Übergewicht bei den Chancen und Rapid bis zum Pausenpfiff keinen Schuss auf das Tor abgegeben hatte. Das besorgte nach Wiederbeginn Thomas Murg, der mit der ersten Gelegenheit die neuerliche Rapid-Führung herstellte und das 3:1 durch Boli Bolingoli nach 60 Minuten mustergültig servierte. Tormann-Patzer und Traumtore Andrija Pavlovic (75.) setzte noch einen sehenswerten Heber drauf, das erste Bundesliga-Tor von David Cancola (82.) war nur noch Ergebniskosmetik. Rapid schaffte damit im dritten Bundesliga-Duell in dieser Saison mit Hartberg den ersten Sieg. Im ÖFB-Cup-Viertelfinale hatte sich die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer im Februar klar mit 5:2 durchgesetzt. Die Partie in der Profertil Arena begann praktisch mit einem Defensiv-Blackout der Rapid-Elf. Schon nach 40 Sekunden schoss Kresimir Kovacevic nach einer Soloflucht auf das Tor von Richard Strebinger, der aber wenig Mühe damit hatte. Ein fataler Fehler unterlief beim ersten Gäste-Eckball in der 14. Minute auch Rene Swete, der sich den Ball ins eigene Tor faustete. Mitspieler Michael Blauensteiner könnte den Goalie leicht irritiert haben, das war nicht klar ersichtlich. Hartberg steckte den Schock aber sofort weg und spielte beherzt nach vorne. Das ergab eine Corner-Serie und eine Möglichkeit von Rajko Rep (17.), bei dessen Abschluss im Strafraum Strebinger mit dem Fuß gut reagierte. Weniger gut machte es der Rapid-Torhüter in der 28. Minute bei einem Freistoß von Rep aus großer Distanz: Der Ball sprang auf dem feuchten Boden zweimal auf, ging zentral auf den richtig postierten Strebinger, der den Schuss ins eigene Tor ablenkte. Rapid dreht in Hälfte zwei auf Hartberg hatte in der ersten Spielhälfte noch weitere gute Aktionen in der Offensive. Ein Vorstoß über die linke Seite von Kapitän Siegfried Rasswalder blieb in der 40. Minute unbelohnt. Bei einem Ballverlust von Bolingoli in der Nachspielzeit wollte Rep Strebinger überheben, der das jedoch schnell überrissen hatte. Nach Doppelpass mit Stephan Auer schloss Murg die erste zielstrebige Aktion der Hütteldorfer nach der Pause mustergültig ab. Mit links netzte der Steirer aus spitzem Winkel durch die Beine von Swete ein. Der Offensivspieler unterstrich seine aktuell starke Form auch in der 62. Minute mit der Flanke auf Bolingoli, der sich in den Hartberg-Strafraum geschlichen hatte. Bei seinem Kopfball aus kurzer Distanz hatte Swete keine Chance. Pavlovic machte mit einem Traumtor endgültig alles klar. Die Schlussoffensive der Steirer nach dem Cancola-Treffer blieb letztlich fruchtlos. Nach der fünften Niederlage in Folge steht Hartberg aber weiter auf dem fünften Platz im Quali-Tableau, da auch der Sechste Wacker Innsbruck verlor.

Der SV Mattersburg hat in der Qualifikationsrunde der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtssieg Platz zwei verteidigt. Die Burgenländer besiegten am Dienstag die Admira mit 2:0 (0:0) und liegen damit weiter drei Punkte vor Verfolger Altach. Rang zwei könnte für ein Play-off-Ticket um einen Europacup-Startplatz reichen. In einem Match mit vielen hochklassigen Chancen benötigte Mattersburg einen Elfmeter für die hoch verdiente Führung. Nach Foul von Emanuel Aiwu an Rene Renner verwertete Torjäger Martin Pusic den Strafstoß souverän zu seinem achten Saisontreffer (50.). Im Finish fixierte der starke Renner den Sieg (81.). Vor dem Retourmatch am Samstag im eigenen Stadion liegt der SVM damit sechs Zähler vor der Admira, die erst die zweite Frühjahrsniederlage kassierte. Admira bemüht - M'Burg effizient Nur 1.600 Fans (Saisonminusrekord eingestellt) in der Südstadt erlebten eine torlose erste Halbzeit, die allerdings viele Torszenen bot. Mattersburg war die spielbestimmende Mannschaft mit einem Übergewicht auch bei den Chancen, konnte aber aus einem halben Dutzend guter Möglichkeiten kein Kapital schlagen. Philipp Erhardt (3.), Thorsten Mahrer (3.), Renner (38.) und Pusic (42. und 45.+1) vergaben hochwertige Gelegenheiten. Die Admira, gegenüber dem 2:1-Sieg am Samstag gegen Hartberg unverändert, also weiter ohne den noch nicht fitten Abwehrchef Christoph Schösswendter, war nur selten gefährlich. Der im Frühjahr schon fünffache Torschütze Sasa Kalajdzic scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position (6., 41.). Nach dem Wechsel legten die Gäste gleich wieder los. Nach einem Konter traf Pusic aus kurzer Distanz nur die Latte (49.), Renner setzte nach und wurde von Aiwu knapp innerhalb des Strafraums gefoult. Diesmal traf Pusic genau. Auf der Gegenseite war es wieder der 21-jährige Kalajdzic, der für Gefahr sorgte, aber nur an die Latte köpfelte (52.). Doch wirklich in Bedrängnis kam Mattersburg nicht. In der 81. Minute machte Renner nach einem Einwurf und einer Kopfball-Verlängerung von Marko Kvasina alles klar.