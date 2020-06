Admira mit Befreiungsschlag - Mattersburg holt Remis in Tirol

Die Admira überrascht mit einem späten 3:0-Erfolg gegen St. Pölten in der 3. Runde Quali-Gruppe - Mattersburg holt einen Punkt in Tirol.

In der Quali-Gruppe der Bundesliga kommt die Admira dank zweier Last-Minute-Treffer zu einem überraschendem 3:0 Auswärtssieg im NÖ-Derby gegen St. Pölten.. Nach zuletzt guten Leistungen in der Fremde (2:0 gegen Admira) holt der SV Mattersburg einen Punkt in Tirol.

St. Pölten - Admira 0:3

Der FC Admira hat im dritten Spiel der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga erstmals gepunktet. Die Südstädter behielten am Dienstag in der NV Arena im Niederösterreich-Duell mit dem SKN St. Pölten mit 1:0 die Oberhand und verbesserten sich vom letzten auf den vierten Platz. Die "Rote Laterne" wurde an WSG Tirol abgegeben, St. Pölten wurde aufgrund des besseren Torverhältnisses überholt.

Der SV Mattersburg ist in der Fußball-Bundesliga nach der Coronapause weiter ungeschlagen. Mit dem 1:1 beim neuen Tabellenschlusslicht WSG Tirol haben die Burgenländer nach drei Runden in der Qualifikationsgruppe fünf Punkte geholt. Kelvin Yeboah (44.) beziehungsweise Andreas Gruber (14.) erzielten am Dienstag die Tore im Geisterspiel am Tivoli.



