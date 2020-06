Alle Highlights der aktuellen Bundesliga-Runde hier im Video.

Salzburg schießt Hartberg 6:0 ab

Red Bull Salzburg hat den nächsten Schritt in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch fertigte den TSV Hartberg am Sonntag in der Profertil Arena auch dank eines Triplepacks von Stürmer Patson Daka mit 6:0 ab und baute den Vorsprung in der Tabelle auf den ersten Verfolger WAC auf sieben Punkte aus.

Video zum Thema: Salzburg deklassierte Hartberg auch dank Daka-Triplepack 6:0 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Rapid nach 4:0 gegen Sturm auf Platz drei

Rapid hat sich am Sonntag in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga auf Platz drei verbessert. Die Hütteldorfer zogen mit einem 4:0-Heimsieg über Sturm Graz um einen Punkt am LASK vorbei und liegen nur aufgrund der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz hinter dem zweitplatzierten WAC. Der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg beträgt weiterhin sieben Punkte.

Video zum Thema: Rapid nach 4:0 gegen Sturm Graz auf Platz drei Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Spektakuläres Remis bei WAC gegen LASK

Der WAC bleibt erster Verfolger von Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Salzburg. Die Kärntner holten am Sonntag in einem verrückten Torreigen gegen den LASK ein 3:3 nach 0:2-Rückstand. Nach einem Tor von Michael Novak (89.) lag der WAC sogar auf Siegkurs, doch Samuel Tetteh besorgte in der 91. Minute den verdienten Punkt für den LASK. Die perfekte Linzer Auswärtsbilanz riss im 12. Saisonspiel.

Video zum Thema: WAC nach 3:3 im Verfolgerduell gegen LASK weiter Zweiter Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Austria nur 1:1 in St. Pölten

Die Wiener Austria hat sich im zweiten Qualifikationsgruppen-Spiel der Fußball-Bundesliga mit einem Unentschieden begnügen müssen. Die "Veilchen" erreichten am Samstag auswärts gegen den SKN St. Pölten durch Treffer von Manprit Sarkaria (3.) beziehungsweise Robert Ljubicic (74.) nur ein 1:1 und liegen damit weiterhin zwei Punkte vor dem SCR Altach an der Spitze.

Video zum Thema: Austria erreichte in St. Pölten nur 1:1 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

1:1 im Westduell zwischen Altach und WSG Tirol

SCR Altach und WSG Tirol haben sich im Westduell der Fußball-Bundesliga mit einem leistungsgerechten 1:1 getrennt. Im zweiten Spiel der Qualifikationsgruppe brachte Thanos Petsos (51.) die Gäste in Führung. Jan Zwischenbrugger gelang der Ausgleich (79.) für die Vorarlberger, die vor dem Dienstag-Duell mit der Austria (1:1 in St. Pölten) weiter zwei Punkte hinter den Wienern lauern.

Video zum Thema: 1:1 im Westduell zwischen Altach und WSG Tirol Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Mattersburg verschaffte sich mit 2:0 bei der Admira Luft

Der SV Mattersburg hat am Samstag einmal mehr seine Auswärtsstärke unter Beweis gestellt und sich damit etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga verschafft. Die Burgenländer setzten sich beim FC Admira mit 2:0 durch und haben nun vier Zähler Vorsprung auf das neue Schlusslicht aus Maria Enzersdorf. Mattersburg hat fünf der bisher sechs Saisonsiege in der Fremde geholt.

Video zum Thema: Mattersburg verschaffte sich mit 2:0 bei der Admira Luft Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen