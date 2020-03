Alle Top-Fakten zur Liga-Teilung

Mit diesen Top-Fakten ist man für das Bundesliga-Saison-Finish gewappnet.

1. Teams der Meister- und der Quali-Gruppe

Eine Runde vor dem Ende des Grunddurchgangs steht fest, wer der Meistergruppe (Top 6) und wer in der Qualigruppe (Plätze 7-12) spielt. Der LASK, Salzburg, Rapid, WAC, Sturm und Hartberg sind oben. Die Austria, Altach, Mattersburg, Admira, Tirol und St. Pölten kämpfen gegen den Abstieg. Die Spiele der Qualigruppe finden jeweils am Samstag um 17:00 Uhr statt, die der Meistergruppe am Sonntag - zwei Spiele um 14:30 Uhr, eines um 17:00 Uhr.

2. Punkteteilung macht Titelkampf spannend

Der LASK und Salzburg gehen als große Titelfavoriten in die finale Phase. Klar ist aber, dass durch diePunkteteilung das Feld noch einmal enger zusammenrückt . Rapid will den Großangriff starten.

3. Chancen auf Europa

In der Meisterrunde dürfen sich am Ende die Top 3 die Hände reiben. Hier werden nämlich die Europacup-Plätze (1. CL-Quali, 2. & 3. EL-Quali) vergeben. Auch der Cupsieger ist automatisch für die Europa League qualifiziert. Sogar der Sieger der Qualigruppe darf durch das Play-off noch auf das internationale Geschäft hoffen. Somit darf auch die Austria noch von Europa träumen.

4. Mega -Thriller um den Klassenerhalt

Wer am Ende der Saison den 12. und letzten Platz belegt, muss den Gang in die zweite Leistungsstufe antreten. Derzeit sind die letzten drei Teams punktegleich.