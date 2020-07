Alle Tore HIER im Video

Alle Highlights der aktuellen Bundesliga-Runde hier im Video.

Rapid hat den Vizemeistertitel in der Fußball-Bundesliga sicher. Am Mittwoch feierten die Wiener in der 31. Runde einen 3:1-(2:0)-Heimsieg über den LASK, der damit fünf Punkte Rückstand auf Grün-Weiß und ein Spiel vor Schluss keine Chance mehr auf Platz zwei hat. Rapid steht dort erstmals seit der Saison 2015/16 und hat sich damit auch ein Ticket für die Champions-League-Qualifikation erspielt.

Salzburg feierte ungefährdeten 5:2-Heimsieg über Sturm

Red Bull Salzburg hat in seinem ersten Spiel als frischgebackener Fußball-Meister einen souveränen Sieg eingefahren. Die "Bullen" gewannen am Mittwoch im eigenen Stadion gegen Sturm Graz mit 5:2 (1:0), die Treffer erzielten Karim Adeyemi (22.), Jerome Onguene (53.), Dominik Szoboszlai (73.), Sekou Koita (85.) und Mergin Berisha (88.) beziehungsweise Otar Kiteishvili (79.) und Juan Dominguez (87.).

St. Pölten nach 3:0 gerettet - Admira muss bangen

Der SKN St. Pölten spielt nach einem 3:0-Sieg am Dienstagabend im NÖ-Derby bei der Admira auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Die unterlegenen Südstädter müssen dagegen um den Klassenerhalt bangen, treffen sie doch am Samstag (17.00 Uhr) zum Abschluss in einem echten Finalspiel auswärts auf das zwei Punkte zurück liegende Schlusslicht WSG Tirol, das in Mattersburg 1:4 verlor.

WSG Tirol verlor in Mattersburg 1:4: Endspiel gegen Admira

WSG Tirol droht nach einem 1:4 (0:2) in Mattersburg nach nur einem Jahr in der Fußball-Bundesliga wieder der Abstieg. Die Tiroler müssen in der letzten Runde im direkten Duell gegen die zwei Punkte voranliegende Admira (0:3 gegen St. Pölten) am Samstag gewinnen. Die Burgenländer sind nach dem erst dritten Saisonheimsieg vorzeitig gerettet.

Austria fixierte mit 2:1 in Altach Platz eins Die Austria wird die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga auf dem ersten Platz beenden. Die Wiener siegten bei Verfolger Altach am Dienstagabend trotz eines 0:1-Pausenrückstands noch mit 2:1. Die Violetten verschafften sich im Play-off-Halbfinale gegen die Vorarlberger am 8. Juli somit das Heimrecht. Für Altach war die erste Niederlage in der Quali-Gruppe die erste zu Hause in diesem Jahr.

WAC in verrücktem Nachtragsspiel in Hartberg nur 3:3

Dem WAC bleibt nach den verlorenen Punkten im Nachtragsspiel gegen den TSV Hartberg (3:3) keine Zeit. Im Kampf um Platz drei und den damit verbundenen Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase hilft den Kärntnern am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF 1) in der Fußball-Bundesliga daheim gegen Rapid nur ein Sieg. Gleichzeitig müssen die Wolfsberger auf Schützenhilfe von Meister Salzburg beim LASK hoffen.