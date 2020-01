Andreas Poulsen leihweise in Wien

Wien. Der 20-jährige Linksverteidiger kommt leihweise vom deutschen Spitzenclub Borussia Mönchengladbach und wird gleich beim Trainingsstart der Wiener am kommenden Montag (15.00 Uhr) in der General-Arena dabei sein, wie die "Veilchen" am Freitag mitteilten.



"Andreas ist ein sehr hoffnungsvoller Spieler, dessen Transfer in erster Linie aufgrund der sehr guten Kontakte von Sportkoordinator Alexander Bade nach Deutschland zustande gekommen ist. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, er wird mit seinen Qualitäten gut zu uns passen", wird Sport-Vorstand Peter Stöger in der Club-Aussendung zitiert.