Ankick? Alle Facts zur Bundesliga-Zukunft

Vor dem Wiederbeginn der Bundesliga sind noch viele Fragen offen. ÖSTERREICH gibt die wichtigsten Antworten.

1 Wann soll Ankick für den Neustart erfolgen?

Geplant ist, dass die Liga Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufnimmt. "Wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, ist schwierig zu beurteilen. Aber ich halte es für möglich", sagt Liga-Vorstand Christian Ebenbauer. Zehn Runden wären noch zu absolvieren.

2 Wann wird trainiert?

Das Training in Kleingruppen könnte für die Oberhaus-Vereine und Cup-Finalist Austria Lustenau am Dienstag beginnen, also einen Tag nach der für Montag erwarteten Verordnung des Gesundheitsministeriums. Ab wann mit normalem Mannschaftstraining zu rechnen ist, ist noch völlig offen.

3 Wie viele Personen dürfen ins Stadion?

Fakt ist: Die Partien würden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen werden, pro Match wären laut Ebenbauer "minimal 161 Personen" im Stadion. Darin inkludiert sind etwa Spieler, Betreuerstab, Schiedsrichter, Ballkinder, Mitarbeiter der TV-Produktion und eventuell Journalisten.



4 Wer zahlt für die Coronavirus-Tests?

Die Tests würden die Liga beziehungsweise ihre Klubs eine siebenstellige Summe kosten. Daher hofft Ebenbauer in dieser Angelegenheit auf finanzielle Unterstützung von UEFA, Bundesregierung und Werbepartnern. "Der Fußball hat natürlich nicht Vorrang gegenüber systemrelevanten Einrichtungen. Wenn Testkapazitäten fehlen, würde der Ball nicht rollen", so der Liga-Vorstand.



5 Was passiert bei einem Abbruch?

Sollte der Ball wieder rollen und nach einigen Runden abgebrochen werden müssen, würde man laut einem Rechtsgutachten bei der Vergabe der Europacup-Plätze die aktuelle Tabelle nach den 22 Runden des Grunddurchgangs heranziehen. Allerdings würde die Saison annulliert und nicht gewertet werden. Es gäbe dann weder Meister noch Absteiger.



6 Wo werden die Spiele ausgetragen?

Die Spiele würden in den Heimstadien der Klubs über die Bühne gehen, an eine beschränkte Anzahl von Austragungsstätten oder Quarantäne für alle Spieler und Betreuer wird derzeit nicht gedacht.



7 Wann soll das Cup- Finale stattfinden?

Geplant ist, dass das ÖFB-Cup-Finale zwischen Salzburg und Austria Lustenau als erstes Pflichtspiel nach der Zwangspause ausgetragen wird. Möglicher Termin wäre der 16. Mai.