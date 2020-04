Anpfiff für Bundesliga im Mai?

In der heutigen Pressekonferenz verkündet die Regierung, wie es im Sport weitergeht. Ab 11 Uhr im Liveticker.

Die Coronavirus-Pandemie hat Österreichs Fußball in eine Art Schockstarre versetzt. Seit über einem Monat ruhen Spiel- und Trainingsbetrieb, die Zwangspause hat für manche Vereine vor allem auf Profi-Ebene existenzbedrohenden Charakter. Nun wird nach Lösungen gesucht – zunächst am Mittwoch bei einer ÖFB-Präsidiumssitzung, tags darauf bei der Bundesliga-Klubkonferenz. Im ÖFB-Präsidium stehen sämtliche Bewerbe des Landes – vom Nachwuchs über Frauen-Fußball, Amateurligen und Bundesliga bis zum Cup – auf dem Prüfstand.

Minister Kogler will Hausverstand walten lassen

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) debattiert seit Dienstag mit Vertretern des österreichischen Fußballs über mögliche Geisterspiele. „Wir werden mit dem ÖFB und der Bundesliga konferieren, um zu schauen, was möglich ist“, sagte Kogler am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Bei der Maßnahmenlockerung will der Minister „die Logik und den Hausverstand walten lassen“, soll heißen: Outdoor- vor Indoor-Sportarten und Einzelsport- vor Mannschaftssportarten oder Kampfsportarten.

Größerer Handlungsspielraum für Sportverbände

Mit der Prämisse „Einschränkungen so viele wie notwendig, Freiheiten so viele wie möglich“ soll den Sportverbänden Handlungsspielraum gegeben werden. „Dann können, sollen und dürfen die jeweiligen Sportverbände selber auch mit entscheiden, was sie im Rahmen dieser Möglichkeiten tun.“

An Entschädigungsfonds wird jetzt voll gearbeitet

An den angekündigten Entschädigungsfonds für Sportvereine und -verbände würde mit Hochdruck gearbeitet. „Teilweise passen die bestehenden Fonds schon auf einzelne Vereine im Sportbereich. Und für alle, die nicht gewinnorientiert sind, wird das in diesen Tagen fertiggestellt“, sagte Kogler.

Aufreger: Startet Liga im Juli neu?

Zehn Runden stehen in der heimischen Bundesliga noch am Spielplan. Durch die aktuelle Corona-Pandemie weiß allerdings niemand, wie es weitergehen soll. Klarheit könnte Minister Werner Kogler heute geben, wenn er die neue Maßnahmenregelung für die heimischen Sportvereine präsentiert. Im Hintergrund laufen die Planungen bei den Klubs längst auf Hochtouren. Sollte man ab Juni die Starerlaubnis für das Training bekommen, wäre der Weg für einen Liga-Neustart im Juli frei.

Die 3 Szenarien für unsere Liga