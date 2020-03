Austria hat sich Top-6 nicht verdient

Austria Wien verpasst - so wie Rapid letztes Jahr - die Meistergruppe.

Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch an Hartberg! Die Steirer haben mit ganz wenigen Mitteln etwas Heroisches geschafft und vorzeitig den Klassenerhalt erreicht. Alleine bei der Kabinenparty und bei der Freude von Präsidentin Annerl haben wir gesehen: In dieser Mannschaft lebt die Leidenschaft! Leidenschaft, die ich bei meiner Austria schmerzlich vermisse. Ja, die Ergebnisse in den letzten Wochen waren ein Schritt nach vorne. Aber nur ein kleiner! Die Austria hat scheinbar das Siegen verlernt, fünf Remis am Stück sind einfach zu wenig. Besonders, wenn man gegen so angeschlagene Gegner wie Sturm oder Salzburg solche Chancen vergibt. Unter dem Strich kann ich klar festhalten: Die Austria hat sich die Top 6 nicht verdient!

Alles andere als Platz 1 wäre wirklich blamabel

Jetzt müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden. Mein Appell: Setzt auf die Jungen, damit sich auch in Hinblick auf die kommende Saison ein Gerüst bildet. Der Druck bei der Austria wird aber jetzt nicht weniger. Das Ziel MUSS der 1. Platz sein, da gibt es keine Ausreden. Wahrscheinlich hat die Austria in der Quali-Runde sogar noch bessere Chancen, in den Europacup zu kommen. Das wäre zumindest ein kleines Trostpflaster.