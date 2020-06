Austria prallt heute auf Angstgegner

Die Austria will den Tirol-Fluch gegen den Aufsteiger endlich beenden.

In der Generali-Arena wartet mit WSG Tirol der Angstgegner schlechthin auf die Ilzer-Truppe. Alle drei Saisonduelle (2 x Bundesliga, 1 x Cup) haben die Violetten gegen den Aufsteiger heuer verloren. "Das ist auch kein Glück oder Zufall", sagt Trainer Christian Ilzer und ergänzt: "Das waren schmerzhafte Nackenschläge."

Doch heute soll die Trendwende her -nach dem 4:1-Kantersieg in Mattersburg hat die Austria rechtzeitig wieder Selbstvertrauen getankt. "Wir wollen unsere Leistung bestätigen. Ich will, dass man von der ersten Minute weg spürt, dass wir alles investieren, um mit Aggressivität das Spiel zu gewinnen", stellt Ilzer die Marschroute für das Spiel klar. Fakt ist: Mit einem Dreier gegen die Tiroler könnte die Austria bei Punktverlust von Altach wieder die Spitze übernehmen. Doch Vorsicht ist geboten -die Tiroler sendete mit einem 3:0-Sieg bei der Admira ein kräftiges Lebenszeichen.