Austria setzt Siegesserie fort - Altach bleibt Remiskaiser

In der Quali-Gruppe hat die Austria ihre Siegesserie auch bei der Admira fortgesetzt - Altach spielt erneut nur Remis.

In der Quali-Gruppe der Bundesliga hat die Austria ihre Siegesserie auch am 29. Spieltag fortgesetzt. Die Veilchen feierten mit einem souveränen 2:0 gegen die Admira den vierten Sieg in Serie und fixierten damit das Play-off. Die Austria kann nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Nach Abschluss der Quali-Runde spielen zuerst der Erste und Zweite der Gruppe in einem Spiel gegeneinander, der Sieger trifft in Hin- und Rückspiel auf den Fünften der Meister-Gruppe und kann in der Europa League antreten.

Für die Austria trafen Youngster Fitz, sowie Monschein aus einem Elfmeter. Der Stürmer hat damit seine Torsperre beendet und erstmals seit acht Spielen wieder getroffen.

Altach bleibt Remiskaiser

Altach hingegen konnte auch gegen Mattersburg nicht gewinnen. Die Vorarlberger spielten erneut nur Remis, vergaben beim 1:1 gegen Mattersburg sogar einen Elfmeter. Zuvor hatte Nussbaumer bereits in der dritten Minute mit dem 1:0 für einen Blitzstart der Altacher gesorgt. Pusic konnte aber eine gute Viertelstunde später zum 1:1 für die Burgenländer ausgleichen.

Für Altach war es das dritte Unentschieden in Folge und insgesamt bereits das fünfte in der Quali-Gruppe.

