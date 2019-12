Austria will Pflichtsieg für Playoff-Chance

Bei der Austria ist am Ende der Herbstsaison ein Aufwärtstrend erkennbar: 5:0 gegen Hartberg, 2:2 bei Rapid. Heute wollen die Violetten nachlegen und die Mini-Chance auf die Meisterrunde am Leben erhalten. "Es kann jeder rechnen. Den Rückstand aufzuholen, ist absolut möglich. aber es helfen nur Siege", sagt Trainer Christian Ilzer, der vor seinem Ex-Klub, der in der Euro-League 2:2 bei der AS Roma spielte, warnt: "Sie haben gezeigt, zu welchen Leistungen sie imstande sind."

Austria-Kapitän Grünwald: »Werden alles reinhauen« Dennoch ist die Marschroute klar: "Wir wollen unseren Fans ein Paket mit drei Punkten gegen einen Eurofighter bescheren", meinte Ilzer. Kapitän Alexander Grünwald ergänzt: "Aufgrund der letzten Wochen bin ich positiv gestimmt, dass wir eine gute Leistung auf dem Platz sehen werden. Wir werden alles reinhauen." der WAC, der das erste Saisonduell gegen die Austria 3:0 gewann, holte nur in zwei der letzten sieben Spielen einen Dreier.