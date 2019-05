Austria will Salzburg-Party crashen

Mit dem 2:1 zuletzt in St. Pölten beendete die austria ihren negativlauf, feierte den ersten Sieg in der Meisterrunde. "der Sieg hat uns natürlich sehr gut getan", jubelt Trainer Robert ibertsberger, der aber noch auf die euphoriebremse drückt: "es war ein Sieg, aber wir hinken noch hinten nach, was unser Ziel betrifft." das Ziel heißt europacup, dank des Cup-Titels von Salzburg reicht Platz 4 für die fixe Qualifikation, Platz 3 für die europa-leaguegruppenphase. "Wir wollen unbedingt Punkte holen, um gut im Rennen um die Plätze 3 und 4 zu bleiben", sagt ibertsberger daher vor dem heutigen Hit gegen Salzburg.

Grünwald: »Es ist möglich, die Salzburger zu schlagen«

in dem die Veilchen auch als Salzburger Partyschreck fungieren wollen. "Wir müssen gemeinsam richtig gut dagegenhalten, damit Salzburg nicht hier bei uns den Titel feiert - das ist noch einmal eine zusätzliche Motivation", betont ibertsberger. Für die Veilchen geht es heute nicht nur darum, den ersten Heimsieg seit vier Spielen einzufahren, sondern auch darum, erstmals in der Rückrunde zwei Siege in Serie zu feiern. "die Mannschaft ist voll auf Sieg eingestellt", sagt Kapitän alexander grünwald daher. "es ist möglich, Salzburg zu schlagen." er setzt dabei auf die unterstützung der Fans: "der Faktor Fans kann für uns ganz entscheidend sein. Wir wissen, dass wir mit einer guten leistung was bewirken können, und wollen unseren Fans etwas zurückzahlen." Verzichten müssen die Violetten dabei auf Stürmer bright edomwonyi (gesperrt); ivan lucic bekommt im Tor wieder den Vorzug gegenüber Patrick Pentz.