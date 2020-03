Bullen angeln nach LASK-Star

LASK-Torhüter Alexander Schlager ist seit Wochen in Höchstform und ist einer der Hauptgründe für den aktuellen Erfolgslauf der Linzer.

Cican Stankovic ist als Tormann bei Red Bull Salzburg leicht umstritten. Immer wieder taucht er in den Medien mit "Aufreger-Sager" auf. Nun könnte sich der gebürtige Bosnier aber nach einem neuen Klub umsuchen, wenn die Bullen rund um LASK-Torhüter Alexander Schlager ernst machen.

Der 24-Jährige hat sich in den Vordergrund gespielt. Nicht nur im Nationalteam hat Schlager Chancen das ÖFB-Team als Nummer Eins in die EM zu führen, sondern er hat längst das Interesse zahlreicher Vereine geweckt - auch international. Die Bullen sollen jetzt an einem ersten Angebot für den LASK-Torhüter basteln.

Eine Rückkehr in die Mozartstadt wäre deswegen keine Überraschung, weil der gebürtige Salzburger die Bullen-Akademie bis zum FC Liefering durchlief, ehe er nach Leipzig, Grödig und zum FAC verliehen wurde. Im Sommer 2017 folgte ablösefrei der fixe Transfer zum LASK, ohne dass der Torhüter jemals im Aufgebot der Salzburger Bundesliga-Mannschaft stand.