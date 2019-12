Bullen schon am nächsten Wikinger dran

Kommt nach Erling Haaland der nächste Super-Norweger nach Salzburg?

Norwegischen Medienberichten zufolge sind die Bullen an Kristian Thorstvedt von Viking FK dran. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler machte heuer bewerbsübergreifend 13 Tore in 32 Pflichtspielen für den Eliteserien-Klub. Auch in Norwegens U21-Nationalteam zeigte er auf. In sechs Spielen netzte er viermal.

"Wir kennen den Spieler, aber wir haben keinen Druck, im Winter aktiv zu werden. Wir werden sehen, ob wir im Jänner zuschlagen", sagte Salzburg-Sportchef Christoph Freund. Der Jungstar steht bei Viking noch bis Sommer 2021 unter Vertrag. Die Norweger wollen rund zehn Millionen Euro Ablöse.