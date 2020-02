Bullen suchen gegen Austria Weg aus Krise

Austria will Salzburg tiefer in die Krise stürzen. RB-Coach Marsch fordert eine Reaktion.

Die Austria kann heute zeigen, dass sie kein Aufbaugegner für den in der Krise steckenden Serienmeister Salzburg ist. Als Spiel der letzten Meistergruppen-Chance für die Wiener und Bewährungsprobe für die Salzburger birgt das Prestige-Duell plötzlich unerwartet viel Brisanz (ab 17 Uhr HIER im oe24-LIVE-Ticker). Austria-Trainer Christian Ilzer hat die jüngsten zwei Salzburger Niederlagen interessiert verfolgt. "Ich habe gesehen, dass es der LASK und Frankfurt mit ihrer extrem robusten, aggressiven Spielweise den Salzburgern sehr schwer gemacht haben", erklärt Ilzer. So will auch die Austria die Bullen knacken.

Bullen verloren zuletzt im Jahr 2014 drei Mal en suite

Für Salzburg geht es um mehr als die mögliche Rückeroberung der Tabellenführung vom LASK. "Es ist gut für uns, dass das Spiel gegen die Austria so schnell kommt. Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft in einem enorm wichtigen Spiel", sagte Trainer Jesse Marsch am Tag nach der bitteren 1:4-Demütigung in der Europa League gegen Frankfurt und wenig Schlaf. "Es war eine lange Nacht für mich." Das Szenario von drei Niederlagen in Folge steht zumindest im Raum. Eine solche Serie mussten die Salzburger zuletzt im Herbst 2014 unter Adi Hütter einstecken, als sie gegen Malmö (0:3), Sturm (2:3) und WAC (0:1) verloren. Marschs Replik: "Damit beschäftigen wir uns gar nicht. Wir fahren nach Wien, um zu gewinnen und Selbstvertrauen zu tanken." In der Startelf ist er zu Veränderungen gezwungen, neben André Ramalho ist auch Enock Mwepu gesperrt. Dafür könnte Antoine Bernede sein Comeback nach fünf Monaten geben.